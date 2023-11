LEGO Star Wars Millennium Falcon è in OFFERTA: fai tuo un pezzo INTROVABILE

Gli appassionati dei montabili Lego sanno bene quanto valga la mitica navicella legata al franchise Star Wars Millennium Falcon! La confezione include anche le minifigure di Ian, Leia, Chewbecca, C-3PO, Rey, Finn e BB-8, I. Parliamo di un totale di ben 7541 che monterai con piacere e ansia di finire per ottenere il dettagliato ed esclusivo risultato finale. Bene, grazie a questa offerta la paghi 680,62 euro, grazie allo sconto del 14%! Potrebbe essere uno straordinario regalo di Natale!

Lego Star Wars Millennium Falcon: cosa contiene la confezione

L’astronave Millennium Falcon LEGO Star Wars è fatta nei minimi dettagli: infatti, include parabole sensore intercambiabili, cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio e rampa di imbarco abbassabile. Il modellino da costruire comprende anche un cannone blaster nascosto, una cabina di pilotaggio per 4 minifigure LEGO con tettuccio rimovibile, e il compartimento posteriore per monitorare l’iperguida. L’astronave LEGO Star Wars include anche una scala per accedere alla postazione di artiglieria, la stazione ingegneristica con sedile girevole, un compartimento nascosto nel pavimento e 2 navicelle di fuga.

Come anticipato nell’incipit, include anche i personaggi LEGO Star Wars di Ian, Leia, Chewbecca e C-3PO, e quelli degli Episodi VII e VIII, cioè il vecchio Ian, Rey, Finn e BB-8. Ognuno dotato di fucili e pistole giocattolo blaster. Potrai esporlo orgogliosamente come decorazione di casa o dell’ufficio, insieme alla sua targhetta con informazioni e curiosità. Un’idea regalo esclusiva per il compleanno, una promozione, un traguardo raggiunto o per il Natale che si avvicina. Anche grazie alla restituzione prolungata fino al 31 gennaio 2024. Il numero di pezzi totale come detto è di 7541 unità.

Grazie a questa offerta pagherai la mitica astronave Millennium Falcon LEGO Star Wars680,62 euro, grazie allo sconto del 14%!

