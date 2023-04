Lenovo C24-25 Monitor Piccolo prezzo GRANDE QUALITÀ

Lenovo negli ultimi tempi ci sta sorprendendo con offerte sempre più interessanti, con tagli di prezzo e sconti da non sottovalutare. Oggi l’azienda di Pechino grazie ad Amazon ci permette di portarci a casa il suo C24-25 abbattendo il prezzo di un clamoroso 38%, per mettere in cascina questo 24 pollici dalle prestazioni avanzate per soli 99 euro. Uno sconto assolutamente da non sottovalutare per un display dalle caratteristiche da fascia alta ma dal prezzo da fascia bassa!

Un monitor tutto fare dal prezzo davvero basso

Il monitor Lenovo C24-25 Full HD da 23,8″ è un ottimo tuttofare per l’home computing di tutti i giorni. Che si voglia studiare, lavorare o vedere un film, questo display mostra i muscoli con immagini nitide, colori fantastici e angoli di visualizzazione molto ampli. Cosa da non da poco visto che molti monitor entry level soffrono questa problematica. E grazie alla bassa emissione di luce blu non affatica gli occhi avendo anche la certificazione Tuv Rheinland. Quindi possiamo lavorare o giocare per molte ore. Un’altra caratteristica di tutto rispetto sono i bordi laterali molto sottili, a tutto vantaggio sia della bellezza dello stesso display sia per utilizzarlo in coppia, grazie al form factor NearEdgeless che li assottiglia e rende le configurazioni multischermo più fluide e belle da vedere.

Va bene un’estetica piacevole e i bordi sottili, ma senza caratteristiche tecniche di tutto rispetto non si va da nessuna parte! Lenovo C24-25 da questo punto di vista vince su tutta la linea, garantendo prestazioni da fascia alta al costo di un display entry level senza pretese. Per soli 99 euro grazie al mega sconto proposto da Amazon saremo ben felici di poggiare sulla nostra scrivania un display dai tempi di risposta velocissimi, solo 4ms, e dotato anche del supporto alla tecnologia FreeSync grazie alla quale è possibile ridurre drasticamente, se non proprio azzerare il fastidioso problema del tearing.

Un monitor tutto fare quindi, dalle spiccate caratteristiche gaming e dalle ancor più spiccate caratteristiche risparmiose!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.