Lenovo IdeaPad Gaming 3, portatile da gaming top ad un prezzo mai così basso

Lenovo ultimamente sta sfornando dei PC portatili dalle caratteristiche davvero interessanti che non hanno nessun timore reverenziale di fronte ai colossi americani, cinesi o di Taiwan. E che grazie agli sconti messi in piedi da Amazon in questi ultimi giorni li rendono ancor più allettanti, visto quanto nascondono sotto la scocca.

Lenovo è un produttore da tenere assolutamente d’occhio ma che forte di una politica di prezzi aggressiva e coraggiosa e di scelte tecnologiche non banali si sta rivelando un player di primissimo piano che non bisogna sottovalutare. IdeaPad Gaming 3 ha tutte le caratteristiche in regola per sfondare, soprattutto se venduto, da Amazon, con una maxi offerta del 31%

Potenza bruta sotto il cofano

Ma cosa rende questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 una scheggia da gaming al prezzo giusto?

Il processore è un Intel Core i7, si parte quindi col piede giusto, ma soprattutto troviamo una bella NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6. L”architettura RTX basata su Ampere di seconda generazione di NVIDIA, è dotata di nuovi RT Core e Tensor Core, per avere il mai troppo osannato Ray Tracing, una grafica quindi più realistica e funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia. Possiamo quindi giocare senza troppi problemi anche ai giochi più moderni e pesanti, il tutto su uno schermo bello grande, ‎15.6 pollici per 108op, decisamente luminoso, ma soprattutto molto veloce e reattivo grazie alla frequenza di aggiornamento a 120hz.

Abbiamo poi ben 16GB SO-DIMM DDR4-3200, a tutto vantaggio del multitasking, per lavorare senza tentennamenti, lag e rallentamenti vari. A concludere la dotazione hardware troviamo un SSD da 512 giga, un quantitativo più che sufficiente per installare un bel numero di giochi e magari pesanti programmi di montaggio audio/video.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 è quindi un notebook dal prezzo decisamente interessante, dotato di tutto quello che serve per avere un portatile da gaming dalle prestazioni top senza spendere troppo. L’offerta messa in piedi da Amazon è quindi decisamente allettante, un corposo sconto del 31% grazie al quale il notebook può esser nostro spedendo 1.099 euro.

Una cifra che nel costosissimo mondo dei portatili da gaming è da entry level, mentre con IdeaPad Gaming 3 ci troviamo davanti ad un prodotto di ben altra caratura. Impossibile non prenderlo in considerazione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.