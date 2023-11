Lenovo IdeaPad Slim 3 è al minimo storico su Amazon

A sorpresa quest’oggi su Amazon l’ottimo notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5 e SSD da 512 GB è crollato al nuovo minimo storico di 449 euro. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato 529 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che possono beneficiare non solo delle spese di spedizione gratuite ma anche della consegna ultra-veloce. L’offerta sul PC di Lenovo è disponibile su questa pagina.

Lenovo IdeaPad Slim 3 precipita su Amazon sotto i 450 euro

Il modello in offerta su Amazon dell’IdeaPad Slim 3 monta il potente processore AMD Ryzen 7520U, che grazie alla sua innovativa architettura riesce a offrire prestazioni superiori alla media in un computer sottile e leggero come quello di Lenovo.

La configurazione è completata dall’unità SSD M.2 PCIe 4.0×4 NVMe da 512 GB, con accanto 8 GB di RAM. Gli utenti hanno a disposizione uno spazio di memoria generoso per archiviare i propri documenti più importanti in maniera efficiente e sicura.

Tra le caratteristiche più peculiari del notebook di Lenovo si annovera infine la funzionalità Rapid Charge Boost, grazie alla quale è possibile ottenere 2 ore di utilizzo del PC con una ricarica di appena 15 minuti.

Dal momento che rientra tra gli ordini di novembre, Amazon offre il reso gratuito esteso fino al 31 gennaio 2024. In più, è possibile acquistarlo a rate a tasso zero con Cofidis fino al 29 dicembre 2023.

Lenovo IdeaPad Slim 3 è in offerta al minimo storico su questa pagina.

