Lenovo Laptop, prezzo budget MENO 50 euro e potenza da vendere!

Se avete bisogno di un laptop dal prezzo budget, ma che gestisca alla grande la normale attività quotidiana, questo laptop Lenovo è quello che fa per voi! Non costa una fortuna, ma nello stesso tempo ha una dotazione tecnologica di tutto rispetto. E’ a conti fatti, un grande campione di quel campionato lungo e difficilissimo da vincere che si chiama rapporto qualità prezzo! Raramente un laptop dal prezzo così contenuto può offrire così tanto in termini di prestazioni! Se poi pensiamo che c’è anche un sconto Amazon molto ricco MENO 15% che fa crollare il prezzo di 50 euro, ovvero da 319 euro a 270 euro… c’è poco da dire questo laptop Lenovo è proprio un’offerta da non sottovalutare!

Piccolo prezzo, grandi prestazioni

Questo laptop Lenovo è pensato per uno “di tutti i giorni”, non ha il gaming o pesanti renderizzazioni come punto di forza ma gestisce alla grande tutto il pacchetto Office, e vi permette di navigare senza problemi. E’ una macchina che fa quello per la quale è stata creata in maniera estremamente efficiente, e cosa non banale è di dimensioni e peso contenuto, solo 2,5 chilogrammi.

Vediamo nel dettaglio cosa monta questo piccolo laptop Lenovo ‎V15 2 GENERAZIONE :

Display 15,6 Pollici Full HD

CPU Intel Celeron N4500

8 GB Ram

Scheda video integrata ‎Intel UHD

SSD 256 Giga

Windows 11 e LibreOffice preinstallati

Connessioni: HDMI, 2 porte USB e 1 porta Type C

Mouse wireless in omaggio

Questo laptop non è un mostro di potenza, ma se state cercando un portatile che non costi una fortuna e che vi serva per una serie specifica di compiti per la gestione della casa questo è quello che fa per voi. E lo fa in maniera efficiente e poco costosa.

Non sarà un laptop iper prestante da gaming ma davvero c’è poco da recriminare ad un laptop come questo dal costo particolarmente accessibile e che vi accompagnerà senza fatica nelle incombenze di tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.