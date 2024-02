Lenovo Tab M10 Plus, il tablet TOP per studio, gioco e streaming su Amazon è sottocosto

L’ottimo Lenovo Tab M10 Plus, con schermo da 10,63” che ti permette di goderti immagini nitide e brillanti è disponibile in offerta su Amazon a soli 199 euro e con le spedizioni totalmente gratuite. Ma fate in fretta, non solo ci sono pochi pezzi, e vista la tipologia di prodotto, rischiate di non trovarlo.

Il tablet è infatti molto ricercato, complice anche la presenza sotto la sua scocca dell’affidabile processore Qualcomm Snapdragon SDM680 e di un Wi-Fi incredibilmente veloce e avrai un dispositivo perfetto per l’intrattenimento, a casa come in viaggio.

Lenovo Tab M10 Plus, prezzo affare su Amazon

Con un corpo interamente in metallo e un design ultramoderno, Tab M10 si distingue nel panorama dei tablet. Lo schermo Full HD da 10,1″ e i due altoparlanti con Dolby Atmos ti offrono momenti di intrattenimento davvero coinvolgenti. E grazie alla stazione di ricarica smart opzionale, hai la possibilità di gestire la tua smart home attraverso Google Assistant. Puoi anche scegliere di proteggere il tuo dispositivo quando sei in viaggio con la custodia opzionale dedicata. In breve: non è un tablet qualsiasi.

Tab M10 Plus è dotato di uno straordinario schermo da 10,61″ con ampio angolo di visione, per immagini perfette, dal taglio 4/128GB. A questo aggiungi il sopra citato processore Qualcomm Snapdragon SDM680 e Wi-Fi incredibilmente veloce, avrai un dispositivo perfetto per l’intrattenimento, a casa come in viaggio. Grazie alla modalità bambini, anche i più piccoli possono godere di contenuti divertenti e adatti a loro.

I due altoparlanti laterali, accuratamente calibrati con Dolby Atmos, rendono tutto estremamente realistico e coinvolgente, da musica e giochi a video e podcast. E poi è pensato anche per i bambini: grazie alla modalità apposita, anche i più piccoli possono godere di contenuti divertenti e adatti a loro. Hai inoltre la possibilità di gestire ciò che guardano e per quanto tempo.

Inoltre, la tecnologia integrata per la protezione degli occhi aiuta a ridurre il rischio di affaticamento della vista. Corri a prenderlo su Amazon a soli 199 euro e con le spedizioni totalmente gratuite, prima che vada esaurito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.