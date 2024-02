Lenovo Tab M11 da 128GB al prezzo più basso da MediaWorld (199€)

Il nuovo tablet Lenovo Tab M11, nella versione da 128GB, è tra i protagonisti della promozione I Love Tech San Valentino di MediaWorld. In queste ore è possibile acquistarlo a 199 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, grazie al 13% di sconto su quello precedente (229 euro, ndr). Inoltre, scegliendo l’opzione Ritiro in negozio, non si pagano nemmeno le spese di spedizione.

Tab M11 di Lenovo è un tablet che offre un’esperienza di gioco goduriosa e un multitasking superiore alla media. Tra i principali punti di forza di uno dei tablet migliori nella fascia media si annoverano lo schermo di dimensioni generose con un’alta risoluzione, il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e la Tab Pen.

Lenovo Tab M11 in offerta al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di MediaWorld

Grazie allo schermo da 11 pollici con risoluzione Full HD, il Tab M11 regala un’esperienza di livello cinematografico, con uno streaming ultra nitido. Esperienza che diventa ancora più intensa grazie ai quattro altoparlanti integrati con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Il nuovo tablet di Lenovo non è un dispositivo pensato però solo per i grandi, ma si propone come punto di riferimento anche per i più piccoli: prendere appunti, disegnare e fare scarabocchi è un gioco da ragazzi grazie ai 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e al supporto per l’inclinazione.

A tutto questo si aggiunge una batteria di lunga durata, con una riproduzione fino a 10 ore.

Lenovo Tab M11, il tablet del marchio asiatico nella sua versione da 128GB, è in offerta a soli 199 euro sul sito mediaworld.it, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.