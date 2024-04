Lettore e Masterizzatore DVD esterno in OFFERTA SPECIALE ancora per POCHE ORE

Hai ancora pochissime ore per approfittare della mega offerta sul Masterizzatore Lettore DVD Esterno Antika! Al momento è disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta lampo sta per terminare!

Masterizzatore Lettore DVD Esterno: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Masterizzatore Lettore DVD Esterno Antika offre prestazioni stabili e una tecnologia avanzata USB 3.0.

Questa unità CD / DVD portatile TeeBeg Ultra-Slim è dotata di interfaccia USB 3.0 ad alta velocità: è in grado di offrire una trasmissione dei dati più veloce che arriva fino ad un massimo di 6 Gbps, con una forte tolleranza agli errori.

La compatibilità è universale: può essere utlizzato con Windows XP/Vista/7/8/10, e tutte le versioni di MAC OS. È appositamente progettato per Apple HP Dell Lenovo e altri ultrabook, netbook, laptop e desktop senza hardware di unità. In caso di mancato riconoscimento o riproduzione di DVD/CD su computer Windows 10 o serie Mac, contattare il venditore per richiedere la relativa procedura di download e guida operativa.

La modalità di utilizzo è facilissima grazie alla funzione Plug and Play: il dispositivo è alimentato dalla porta USB e non è necessario nessun driver o alimentazione esterna, basta collegarlo alla porta USB e il driver del DVD verrà rilevato. Per questo motivo risulta un compagno perfetto per i computer senza l’unità interna: puoi masterizzare file, installare software e creare un CD di backup in pochissimi secondi.

