LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor, un display da Pro in super sconto!

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ è un monitor pensato per i giocatori più appassionati, capace di unire visione cristallina e nitida con valori “velocistici” capaci di graziare i giochi più pesanti e performanti. Si tratta di un monitor del famoso produttore coreano, che da sempre ha puntato su display pensati per i veri Pro, con caratteristiche di tutto rispetto. Oggi questo ottimo 24 pollici possiamo portarlo a casa spendendo davvero poco grazie alla eccezionale scontistica Amazon: MENO 37% che taglia il prezzo di ben 90 euro! Subito nel carrello Amazon! Ora!

La velocità è il suo forte!

Una delle principali preoccupazioni per i giocatori è la velocità di risposta del monitor. LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ si distingue per il suo tempo di risposta di 1ms, che riduce al minimo il ritardo nella visualizzazione delle immagini e garantisce un’esperienza di gioco fluida e sempre reattiva. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 144Hz offre un’ulteriore fluidità nelle immagini, contribuendo a un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Una delle caratteristiche più distintive di LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ è la sua risoluzione Full HD da 1920×1080, che garantisce immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS utilizzata nel pannello offre una resa dei colori superiore e un’ampia angolazione di visione, in modo che i giocatori possano godere di immagini vivaci da qualsiasi angolazione.

Per quanto riguarda le funzionalità aggiuntive, LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ ha diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI e DisplayPort, che permettono ai giocatori di collegare facilmente le loro console o PC di gioco. Inoltre, il monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, riducendo al minimo lo screen tearing e i ritardi di input.

Dal punto di vista del design, LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ ha un look elegante e moderno, con un supporto ergonomico che permette regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione per una visualizzazione personalizzabile e confortevole.

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ è bello, dal design estremamente versatile, ma soprattutto dotato di caratteristiche velocistiche e feature avanzate da vero display Pro. Senza dimenticare immagini assolutamente cristalline e nitide. Da comprare subito visto il maxi sconto Amazon!

