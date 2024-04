LG NanoCell 65NANO766QA, tutta la qualità LG col maxi sconto Amazon meno 95 euro!

LG NanoCell 65NANO766QA fa parte della cosiddetta fascia media di LG, ma come ben sappiamo del produttore coreano questo è spesso solo una indicazione di prezzo, visto che la qualità è sempre elevatissima in ogni fascia di prezzo grazie all’uso di tecnologie avanzate che esaltano sempre le immagini. Di conseguenza, grazie a questa super offerta Amazon MENO 14% che taglia il prezzo della smart TV di 95 euro, facendolo crollare da 670 euro a 575 euro, vi porterete a casa una signora smart TV e anche di generose dimensioni, ben 65 pollici! LG è una garanzia a tutti i livelli, su ogni fascia di prezzo! Questa offerta è assolutamente da non sottovalutare!

LG vuol dire qualità

Con uno schermo da 65 pollici, LG NanoCell 65NANO766QA offre una risoluzione 4K, che garantisce immagini nitide, dettagliate e vibranti. La tecnologia NanoCell di LG si distingue per la sua capacità di filtrare le impurità cromatiche, garantendo colori più accurati e realistici.

Inoltre la TV è dotata anche di HDR 10 Pro, che amplifica la gamma dinamica delle immagini, offrendo un maggiore contrasto tra le zone più scure e più luminose dello schermo, con neri più neri e dettagli più visibili.

E come se non bastasse è presente anche la funzione FILMMAKER MODE che preserva i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per proporti un’autentica visione cinematografica. Come al cinema ma in casa praticamente!

Il tutto gestito da un processore α5 GEN 5 che fa un upscaling molto efficace dei contenuti in bassa risoluzione per trasformarli in 4K e che inoltre è capace di regolare la luminosità in base all’ambiente e adattare il suono in base al contenuto a schermo.

LG NanoCell 65NANO766QA è una scelta eccellente per chiunque cerchi una smart TV che non costi una fortuna, bella grande e che non scenda a compromessi con la qualità d’immagine. Lo sconto MENO 14% che taglia il prezzo della smart TV di 95 euro è davvero troppo allettante per non riempire velocemente il carrello Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.