LG OLED 55'' 2023 a -600€: neri profondi e colori vividi a prezzo STRACCIATO (-48%)

La TV LG OLED 55” Serie B3 2023 è una Smart TV di ultima generazione che offre un’esperienza visiva e audio di altissima qualità. Grazie al pannello OLED, la TV offre neri profondi e colori vividi, garantendo una qualità dell’immagine eccezionale. Il Processore α7 Gen6 ottimizza l’immagine e offre dettagli straordinari, regalandoti una visione nitida e realistica.

Con tecnologie avanzate e un design elegante, è una scelta eccellente per gli appassionati di intrattenimento di alta qualità. Oggi questo mostro di televisore è col 48% di sconto su Amazon a soli 1.043€ con le spedizioni gratuite via Prime. Quindi fai in fretta se sei interessato, perché rischi di rimanere a bocca asciutta vista la velocità con cui viene venduta al momento

LG OLED 55” con AI Super Upscaling: una belva di televisione

Questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini di bassa risoluzione, portandole a un livello di dettaglio superiore. Ogni immagine sarà più nitida e dettagliata. Il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos assicura un’esperienza audio coinvolgente. Con Dolby Vision, godrai di colori e contrasti straordinari, mentre Dolby Atmos offre un suono tridimensionale che ti immergerà completamente nell’azione.



Con due porte HDMI 2.1 ad alta velocità e Variable Refresh Rate (VRR), questa TV è perfetta per i gamer. Garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva con una latenza ridotta. La TV è dotata di ThinQ AI, che offre funzionalità di controllo vocale avanzate. Puoi controllare la TV, cercare contenuti e accedere a diverse applicazioni utilizzando semplici comandi vocali. L’interfaccia utente intuitiva e facile da usare di webOS 23 rende la navigazione tra app e contenuti una vera gioia. Puoi personalizzare la tua esperienza di visione in modo semplice e veloce.

Il telecomando con puntatore semplifica la navigazione e la selezione di contenuti sullo schermo. È un modo rapido ed efficiente per interagire con la TV. La TV ha una Classe di Efficienza Energetica G, il che significa che è progettata per ridurre al minimo il consumo energetico durante l’uso, contribuendo a preservare l’ambiente. In conclusione, la LG OLED 55” Serie B3 2023 è una Smart TV all’avanguardia che offre un’esperienza di visione e audio superiore. Fallo subito tuo approfittando del 48% di sconto su Amazon a soli 1.043€ con le spedizioni gratuite via Prime.

