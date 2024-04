LG QNED 55" in sconto DA SOGNO: falla tua oggi, questa promo È SUPER

Stai cercando una nuova Smart TV per casa tua? Vuoi puntare sul massimo della qualità sia di visione che di audio? C’è un modello che sembra essere disegnato su misura per le tue esigenze. Ossia il QNED 55″ di LG, che solo oggi puoi acquistare su Amazon alla cifra promozionale di 659,00 euro. Con uno sconto del 10% già applicato, hai la possibilità di ricevere un top di gamma col risparmio assicurato. Tra 4K e processore avanzato, non ti mancherà più nulla. Acquistalo subito prima che sia troppo tardi, è un dispositivo meraviglioso.

LG QNED 55″: la smart TV da sogno per i veri intenditori

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche di questa smart TV, non ci penserai due volte prima di aggiungerla al carrello di Amazon e farla tua. La LG QNED 55″ si presenta con uno schermo da 55 pollici con tecnologia Quantum Dot e Nanocell, così da avere colori ancor più raffinati e puri rispetto ad una TV LED tradizionale. Il processore A7 Gen 6 vanta l’ingresso dell’AI, che lavora in background per ottimizzare automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando.

Meraviglioso il design ultra slim, con uno spessore di 29,7 mm e una base regolabile in due posizioni. Così da poterci accompagnare una soundbar da mettere sotto lo schermo. E c’è poi stato un focus particolare sull’hub, con decine di app tra Netflix, Prime Video, Spotify, DAZN e via dicendo a tua disposizione. Col telecomando potrai anche sfruttare l’assistente vocale Thinq AI, che ti aiuterà a trovare i tuoi contenuti preferiti. Infine focus sul gaming, fino al 4K e con 120 FPS inclusi. C’è la modalità apposita che sfrutta l’AMD FreeSync Premium per un feeling mai così impeccabile.

Approfitta subito dello sconto e fai tua questa potente Smart TV, è un sogno ad occhi aperti pronto per essere tuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.