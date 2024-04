LG QNED 86 pollici: in casa come al cinema, anzi meglio che al cinema... e con MAXI SCONTO Amazon!

La Serie QNED86 Mini, 86 sono i pollici ovviamente, è uno dei fiori all’occhiello dell’azienda coreana LG. Conosciamo tutti la bontà della tecnologia OLED di LG, ma anche la tecnologia QNED ha saputo regalare dei neri di grande impatto e immagini contrastate bellissime. Una TV davvero esagerata, un concentrato di tecnologie avanzatissime che vi portano il cinema in casa! Il prezzo è commisurato a tanta qualità, stiamo sempre parlando di 86 pollici LG, ma grazie a questo SONTUOSO sconto Amazon possiamo risparmiare davvero parecchio: MENO 43%, prezzo di listino quasi dimezzato, da 3500 euro possiamo acquistare LG QNED86 Mini spendendo 2000 euro! 2000 euro sono sempre 2000 euro, ma se si ha lo spazio per inserire in salotto 86 pollici questa è la TV da comprare! E quando verranno a trovarvi gli amici gli farete pagare il biglietto se vorranno vedere un film!

Che colori!

La tecnologia Mini LED di QNED86 Mini permette un controllo più preciso dell’illuminazione dello schermo, risultando in neri più profondi e un contrasto superiore rispetto ai tradizionali LED. Manca davvero poco per toccare le vette dei neri assoluti degli OLED, sempre LG, ma rispetto alle varie declinazioni, anche Premium, della stessa tecnologia della concorrenza, siamo davvero su un altro pianeta!

E poi c’è tutto il classico apparato tecnologico LG, qui al suo massimo: la tecnologia Quantum Dot insieme al pannello NanoCell con local dimming migliorano ulteriormente la gamma di colori e l’intensità. Questa combo produce immagini che sono non solo molto luminose ma anche incredibilmente accurate nel colore e ovviamente un nero “molto più nero” rispetto ai migliori LED.

Ovviamente LG QNED86 Mini è una TV particolarmente versata per giocare: troviamo 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e AMD FreeSync Premium!

Per quanto riguarda le funzionalità smart, la Serie QNED86 è dotata dell’ultima versione della piattaforma webOS di LG, che offre un’interfaccia super intuitiva e ovviamente fluidissima con zero lag e in costante aggiornamento lato piattaforme streaming. E per non farsi mancare nulla la TV supporta DOLBY VISION IQ E DOLBY ATMOS.

