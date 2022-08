LG QP5 Soundbar da 320W con Subwoofer Wireless: 50% di sconto su Amazon

Migliora il suono dell’audio della tua TV con la soundbar LG QP5 Eclair da 320W a 3.1.2 canali. Fornisce fino a 320 W di potenza totale, che include un subwoofer wireless da 220 W per bassi potenziati. Il Bluetooth è integrato nella soundbar per l’associazione con altri dispositivi abilitati, come smartphone o tablet. Acquistala ora su Amazon a soli 314,54€ invece di 699,00€.

La soundbar ha ingressi ottici e HDMI per il collegamento di sorgenti audio e video oltre il collegamento Bluetooth. L’uscita HDMI supporta eARC e ARC, consentendo la riproduzione dell’audio multicanale dalla tua TV compatibile attraverso la soundbar, fornendo una connessione a cavo singolo. Un cavo ottico e un telecomando sono inclusi per una maggiore comodità.

Il sistema Dolby Atmos ti avvolge nel suono. Originariamente creato per il cinema, si accoppia con i canali per offrire un audio potente e commovente che scorre tutt’intorno a te, anche sopra la testa. La funzione Sound Field Expander estende e amplia il suono oltre l’area immediata degli altoparlanti.

Il compatto LG Eclair QP5 ti consente di sperimentare un suono potentemente coinvolgente ovunque lo posizioni. Un subwoofer bidirezionale ti offre gli stessi bassi potenti di una soundbar di dimensioni standard ma con meno vibrazioni. Così ora puoi goderti film e musica senza preoccuparti di disturbare gli altri.

LG sta facendo la sua parte, pensando in grande per aiutare il pianeta. La rete esterna è realizzata con tessuto riciclato da bottiglie di plastica e l’imballaggio interno è realizzato con materiale riciclato. Ogni elemento di design è stato attentamente considerato in modo che diventino parte dei tuoi interni e aggiungano stile al tuo spazio. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime e richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.