LG ULTRAGEAR: ecco il miglior MONITOR 4K per il tuo PC

Dopo anni difficili dovuti soprattutto alla pandemia, finalmente il prezzo della componentistica per PC è tornato a livelli normali, praticamente a portata di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo è sicuramente il monitor, che deve garantire delle prestazioni eccellenti soprattutto se utilizzato per il gaming. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha pensato di proporti il monitor LG UltraGear (modello 27GR75Q) in offerta all’incredibile prezzo di soli 219 euro, con un ottimo 12% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso LG.

Monitor LG UltraGear: pensato per il gaming

Tra i punti di forza alla base di questo monitor troviamo prima di tutto lo splendido display con risoluzione 4K e diagonale da ben 27 pollici, che è più che sufficiente a garantirti un’ottima visione anche da distanze non esattamente ravvicinate. Grazie alla natura IPS poi la visione ottimale è garantita praticamente da qualsiasi angolo, con un range di ben 16.7 milioni di colori e il supporto alla tecnologia HDR, che restituisce dei colori più vividi e luminosi che mai. Giocare su questo monitor sarà un piacere, ma potrai anche guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, riuscendo a scorgere anche il più piccolo dettaglio grazie all’altissima risoluzione.

In questo caso i tempi di risposta sono davvero ridotti al minimo, con un input lag pari a solo 1 millisecondo: questo è un parametro davvero utile soprattutto se giochi in multiplayer online agli sparatutto in prima persona, come Call of Duty o Battlefield, in cui avere dei tempi di reazione ridotti al minimo è la condizione necessaria per portarsi a casa la vittoria.

Grazie alle due uscite HDMI, oltre al tuo PC puoi collegare senza problemi anche le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo così a godere al meglio della loro definizione con gli ultimi videogiochi del momento.

In definitiva, a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor 4K per il gaming, con il quale potrai giocare alla perfezione a qualsiasi videogioco del momento, oltre che vedere comodamente film e serie TV in streaming: ecco solo alcuni dei motivi per cui ci sentiamo di consigliarti fortemente questo monitor LG UltraGear (modello 27GR75Q) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta del Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

