LG XBOOM Go XG9Q: la più potente delle maxi casse Bluetooth Premium con sconto esagerato MENO 340 euro!

LG XBOOM Go XG9Q non è solo un semplice altoparlante Bluetooth, è una vera e propria bomba tecnologica. Design unico, prestazioni audio eccezionali e una qualità del suono esagerata! Il prezzo di questa gigantesca cassa Bluetooth Super Premium continua a scendere, e oggi possiamo acquistarla con un sontuoso MENO 62%, che certifica un crollo di prezzo esagerato come il dispositivo stesso: da 549 euro a 209 euro! In compagnia di amici o da solo per un po’ di sano relax, la musica è l’ingrediente perfetto per rendere ogni momento speciale. E per un suono davvero WOW, serve un altoparlante dalle caratteristiche uniche proprio come LG XBOOM Go XG9Q!

La potenza è nulla senza controllo!

LG XBOOM Go XG9Q, con i suoi esuberanti 80 watt di potenza, è progettata per sparare a tutto volume bassi robusti e alti cristallini, grazie a due woofer da 4,5 pollici e un tweeter a compressione. Un suono tanto potente quanto equilibrato, in tal senso gli ingegneri LG hanno realizzato un dispositivo che si farà apprezzare anche dagli audiofili più esigenti.

LG XBOOM Go XG9Q è ideale per le gite e le giornate all’aria aperta, magari in spiaggia o in piscina, di conseguenza vanta la certificazione IP67, che lo rende impermeabile e a prova di polvere.

Tornando a bomba sul versante tecnologico, LG XBOOM Go XG9Q è dotato di connessione Bluetooth 5.1 e supporta i formati audio AAC e SBC, assicurando una trasmissione stabile e un suono di alta qualità. La batteria è gioco forza bella grande, e garantisce tante ore di musica, praticamente un’intera giornata senza interruzioni!

Da ultimo, visto che fare festa è importantissimo, XBOOM Go XG9Q è dotato di un sistema strobo di illuminazione, senza dimenticare la funzione Stage Light, che crea effetti multicolore a tempo di musica!

LG XBOOM Go XG9Q: oggi possiamo acquistare questa spettacolare cassa Bluetooth con un sontuoso sconto MENO 62% che fa scendere il prezzo sino a a 209, euro! Un taglio di prezzo gigantesco, un costo più che dimezzato, per un risparmio di ben 340 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.