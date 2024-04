LG XBOOM Go XG9Q, una cassa Bluetooth fenomale, potentissima e con uno sconto mai visto prima!

La bella stagione è finalmente arrivata, stiamo vivendo una primavera che è quasi estate! E’ il tempo delle gite fuori porta, dei sabati al mare e della domenica in compagnia in campagna! E cosa ci vuole quando si è in tanti (o anche in pochi, va bene lo stesso!) e si vuole ascoltare della musica a tutto volume? Ci vuole una bella cassa Bluetooth, magari di grande qualità e anche in super sconto! LG XBOOM Go XG9Q è una cassa Bluetooth decisamente particolare, un dispositivo Premium, fascia altissima, dal design unico e dalle prestazioni audio eccezionali! Stiamo parlando di una cassa che di listino costa 549 euro e che oggi possiamo acquistare con un sontuoso sconto MENO 59% che la fa crollare di prezzo sino a fermarsi a 222, 90 euro! Un taglio di costo gigantesco, prezzo più che dimezzato, per un risparmio di ben 327 euro!

Audio cristallino e potentissimo!

Con una potenza di uscita di ben 80 watt, LG XBOOM Go XG9Q è stato pensato per offrire bassi intensi e alte frequenze nitide, grazie ai suoi due woofer da 4,5 pollici e un tweeter a compressione. La potenza è nulla senza controllo come diceva quella vecchia pubblicità che ben si adatta a questa cassa Bluetooth: anche alzando a tutto volume per bearsi degli 80 watt l’audio rimarrà sempre pulito e cristallino!

XBOOM Go XG9Q è specificatamente pensato per essere usato all’aria aperta, in spiaggia o in piscina magari, per questo motivo è certificato IP67, essendo quindi resistente all’acqua e alla polvere.

Dal punto di vista tecnico, XBOOM Go XG9Q supporta la connettività Bluetooth 5.1 e la riproduzione audio in formato AAC e SBC, garantendo una connessione stabile e una qualità del suono che come abbiamo visto poco sopra è elevatissima. Anche la batteria è un punto di forza del dispositivo, è di fatto extralarge, permette di utilizzare la cassa per una giornata intera!

E poi c’è il fantastico sistema strobo di illuminazione: XBOOM Go XG9Q è l’anima della festa con una personalizzazione dell’illuminazione laterale, senza dimenticare la funzione Stage Light, che crea effetti multicolore a tempo di musica!

LG XBOOM Go XG9Q: oggi possiamo acquistare questa fenomenale cassa Bluetooth con un sontuoso sconto MENO 59% che fa crollare il prezzo sino a a 222, 90 euro! Un taglio di prezzo gigantesco, un costo più che dimezzato, per un risparmio di ben 327 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.