Lo scrigno segreto di Amazon: 5 PERLE tech FOLLI sotto i 30€ che facilitano la vita

Sembra incredibile come spulciando nei negozi, siano essi reali o virtuali sulla Rete, a volte si possano trovare oggetti all’apparenza insoliti e dunque “inutili”, che però, dopo aver suscitato qualche perplessità di primo acchito finiscono invece per incuriosirci prima e conquistarci dopo, soprattutto avendone carpito la loro utilità. Proprio come questi simpatici gadget che abbiamo scovato su Amazon e che ti segnaliamo: oggetti che sembrano usciti da uno scrigno magico e che ti facilitano la vita.

Torcia al LED frontale

Questa geniale lampada frontale a LED è super comoda da indossare e utile in mille situazioni. Soprattutto perché ti permette di tenere libere le mani e segue ovviamente il movimento della tua testa e del tuo sguardo. Ha 5 modalità di luce bianca: COB modalità alta, COB modalità bassa, XPE modalità alta, XPE modalità bassa e modalità strobo ed è facile da usare. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 23€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon.

Portachiavi Cubo 8 in 1

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza. Include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica al LED con funzioni di accendino, ha la ricarica USB ed è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere, eppure c’è e torna utilissima in tante occasioni. Puoi perfino usarla per lanternina. In questo momento la trovi su Amazon a 27€, pochi pezzi disponibili.

Rasoio compatto digitale

Questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire.

Compressore portatile LCD con torcia LED

Trentanove euro per risolvere ogni problema di ruote sgonfie ed eliminare i rischi di restare in panne. Ora puoi, grazie a questa offerta di Amazon: con circa 31€ (con coupon), appunto, puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria, con sensore pressione per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro.

