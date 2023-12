Lo smartwatch ECONOMICO di Huawei perfetto per NATALE: appena 69€

Se per Natale hai intenzione di regalarti uno smartwatch completo di tutto a un prezzo davvero conveniente, sappi che il popolarissimo Huawei Watch Fit SE è in vendita su Amazon a pochissimo. In pronta consegna in tempo per Natale e con uno sconto immediato del 13%, quest’oggi ti bastano appena 69€ per acquistare l’epico wearable del colosso cinese.

Huawei Watch Fit SE è leggero, comodo da indossare e con una scheda tecnica che non ti farà mai rimpiangere i wearable più blasonati.

Huawei Watch Fit SE costa davvero pochissimo su Amazon: occasione imperdibile per Natale

Innanzitutto, lo smartwatch monta un bel pannello AMOLED ad altissima risoluzione con una diagonale da 1.64 pollici: è perfetto per leggere le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile con iOS e Android) e utilizzare la UI chiara e semplice da utilizzare.

Munito di una mega batteria che ti accompagna senza fatica per 9 giorni consecutivi nonostante il modulo GPS integrato, Huawei Watch Fit SE integra anche un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Lo smartwatch di Huawei in offerta su Amazon è senza ombra di dubbio il regalo hi-tech più economico del momento; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

