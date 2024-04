Lo smartwatch NUMERO UNO di Samsung crolla del 20% su Amazon

L’eccellente smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch6 da 44mm è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente. Solitamente commercializzato attorno ai 350 euro, quest’oggi lo sconto immediato del 20% lo fa crollare al prezzo finale di 279€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa.

Samsung Galaxy Watch6 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali sotto tutti i punti vista: è perfetto per tenere traccia delle notifiche in arrivo e degli impegni quotidiani, è sempre al tuo fianco durante l’attività fisica (al chiuso e all’aperto) ed è un eccellente strumento per tenere sotto controllo la tua salute.

L’eccellente Samsung Galaxy Watch6 costa una sciocchezza su Amazon

Caratterizzato da una ghiera touch in alluminio e da un eccellente pannello a colori ad altissima risoluzione, lo smartwatch di Samsung sfoggia anche un precisissimo sensore HR: tramite esso puoi tenere sempre sotto controllo il battito cardiaco, valutare la qualità del sonno, effettuare un ECG rapido e tracciare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Se ami fare attività fisica per restare in forma, inoltre, il wearable di Samsung è pronto a tracciare tutti i parametri più importanti di numerosi allenamenti; praticamente è come se avessi un coach sempre lì con te e a tua completa disposizione.

Non è cosa da tutti i giorni trovare il 20% di sconto immediato su Amazon sull’eccellente wearable del colosso sudcoreano, perciò dovresti prendere al volo questa offerta senza pensarci su troppo; inoltre, considerando che lo smartwatch è disponibile in pronta consegna, se lo acquisti adesso ti arriverà a casa già entro la giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.