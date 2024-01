Lo spaziale Apple Watch 8 finalmente SCONTATO: chiama anche i soccorsi al posto tuo!

Apple Watch 8 non è un semplice smartwatch ma ha così tante funzioni che sembra un computer di bordo da tenere sul polso. Chiama perfino i soccorsi in caso di incidente se tu non puoi farlo! Su eBay il prezzo è crollato del 16%, arrivando così a costare solo 429,99 euro!

Apple Watch 8: le caratteristiche

Apple Watch Serie 8 è il perfetto compagno delle tue giornate è diventato ancora più potente. Ha un sensore di temperatura per fornirti dati sul tuo benessere generale. La funzione “Rilevamento incidenti” per darti una maggiore tranquillità, e il monitoraggio delle fasi del sonno per farti capire meglio come dormi. ll design, spinto fino al limite. Apple Watch Series 8 ha un display always-on grande e luminoso, che si spinge fino ai sottilissimi bordi per fondersi elegantemente con la curvatura della cassa. Vedi tutto, per fare di tutto. Sul brillante display always-on, i quadranti sono più luminosi e facili da leggere, anche con il polso abbassato. È ancora più semplice selezionare, digitare e scorrere. E c’è più spazio per tutte le tue complicazioni preferite.

Le innovazioni con cui abbiamo creato il display always-on che si spinge fino ai bordi sono le stesse che lo rendono anche incredibilmente forte. Cristallo frontale robusto, forma solida e base piatta sono i segreti per resistere agli urti. Sensori evoluti. Controlla i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca, ogni volta che vuoi. Scopri come dormi e quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo con la funzione “Fasi del sonno”. “Rilevamento cadute” chiede aiuto se si accorge che hai subito una brutta caduta e sei immobile. E per far partire una chiamata d’emergenza ti basta solo premere un pulsante. Ora l’app Allenamento ti offre nuovi modi di fare sport e parametri evoluti per personalizzare i tuoi workout. E con Apple Fitness+ puoi spingerti ancora oltre. Sempre in contatto con tutto ciò che conta. Fai una chiamata o manda un messaggio direttamente dal polso. Autonomia per tutto il giorno. La batteria dura 18 ore o fino a 36 ore in modalità Risparmio energetico. Scarica tutte le app che ti servono per fare quello che ti piace: sull’App Store ce ne sono decine di migliaia, e le hai tutte al polso. E puoi anche personalizzare il tuo quadrante con le complicazioni che ti interessano di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.