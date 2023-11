Lo SPETTACOLO del cinema a casa con la smart TV Samsung UHD 4K a 339€

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di rivivere le emozioni del cinema ogni giorno, sappi che la stupenda smart TV Samsung da 50 pollici con pannello UHD 4K è in super sconto su eBay. Infatti, inserendo il codice coupon “NOVEDAY” in fase di acquisto, hai a disposizione uno sconto immediato che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 339€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Stiamo parlando di una smart TV che non ha assolutamente nulla da invidiare ai modelli da svariate migliaia di euro: è realizzata con materiali di buona qualità, le cornici sono praticamente invisibili e ovviamente ti garantisce accesso completo ai più importanti servizi di streaming online (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, eccetera).

Appena 339€ su eBay per la spettacolare smart TV Samsung UHD 4K da 50 pollici

La smart TV a marchio Samsung è pronta a stregarti con un eccellente pannello Ultra HD da 50 pollici a risoluzione 4K: la tecnologia PurColor e il potentissimo processore Crystal 4K lavorano all’unisono per assicurarti sempre immagini ad altissima risoluzione, colori vividi e brillanti e un’esperienza visiva al top.

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche il supporto alla tecnologia Adaptive Sound con audio surround 3D che ti regalerà sempre un’esperienza sonora immersiva e di altissima qualità.

Infine, con un prezzo di vendita in sconto su eBay ad appena 339€, hai finalmente a portata di mano la smart TV di cui non ti pentirai mai; guardare tutti i film che vuoi come se fossi al cinema spendendo pochissimo con il codice coupon “NOVEDAY“, oggi addirittura accompagnato anche dalla consegna rapida e gratuita garantita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.