Lo straordinario DRONE DJI Mini 2 SE Fly More Combo è CROLLATO di prezzo: approfitta per magnifiche riprese in volo!

DJI Mini 2 SE Fly More Combo è uno straordinario drone con fotocamera leggero e pieghevole, che realizza video in 2.7K, modalità intelligenti, trasmissione fino a 10 km, 31 min di autonomia in volo, meno di 249 g di peso, pratico, batterie extra. Ora è in offerta su Amazon con il 20% di sconto, quindi lo paghi solo 399 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

DJI Mini 2 SE Fly More Combo: le caratteristiche

DJI Mini 2 SE pesa meno di 249 g. Portalo con te durante escursioni, viaggi, giornate in spiaggia e altro ancora per catturare ogni momento da una nuova prospettiva. Dal decollo allo scatto, ogni operazione con DJI Mini 2 SE è semplificata e facile da padroneggiare. Dispone anche della funzione Return to Home se la batteria è troppo scarica. Grazie a un’incredibile distanza di trasmissione video fino a 10 km, gli utenti potranno volare più lontano ed esplorare e riprendere più a lungo con una connessione affidabile.

QuickShots e altre straordinarie funzionalità intelligenti sono attivabili con pochi tocchi, per ottenere riprese aeree di livello professionali. L’autonomia di volo max di 31 minuti offre voli più lunghi e maggiori opportunità. Potrai esplorare, filmare o semplicemente divertirti con maggiore sicurezza e tranquillità. Vola con una stabilità incredibile anche con venti fino a 38 km/h, permettendoti di volare e riprendere in modo più affidabile. Include tutto dalla versione standard, oltre a due Batterie di volo intelligenti aggiuntive, Borsa a tracolla e molto altro, per voli più lunghi e maggiore praticità.

