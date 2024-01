Lo straordinario Tablet 16GB+2TB, con WIFI 6 e Android 13 a soli 99 euro! Approfitta di Sconto + Coupon

Blackview ha ideato lo straordinario tablet Tab 70wifi. Monta 16GB di Ram + 128GB ROM (TF 2TB), WIFI 6, sistema operativo Android 13, schermo 10,1 pollici, Widevine L1, Bluetooth 5.0, Google, GMS, OTG, Type-C, batteria 6580mAh, 2 Anni di Garanzia, colore blu. Oggi puoi pagarlo solo 99,99 euro grazie allo sconto del 60% a cui aggiungere un coupon di 100 euro!

Tablet Blackview Tab 70wifi: le caratteristiche

Il tablet supporta il WIFI 6. Rispetto al WIFI 5G, il WiFi 6 copre la doppia banda 2,4/5GHz, il che significa una maggiore velocità di trasferimento dati e una rete più stabile. Poiché il WIFI 6 introduce la tecnologia TWT (TARget Wake Time), significa anche che il consumo energetico del tablet offerta può essere ridotto in una certa misura. Dotato di Bluetooth 5.0 per una copertura più ampia, una maggiore velocità di trasmissione e una maggiore compatibilità. Il Tab 70 WIFI tablet utilizza il più recente sistema Android 13, ha aggiornato la compatibilità del sistema e ha una maggiore capacità di controllo della privacy e dei dati, offrendo una migliore protezione dei dati e una maggiore sicurezza. Certificato da GOOGLE GMS, supporta il download di tutte le applicazioni disponibili su Google Play. Con una frequenza principale fino a 2,0 GHz, offre un’esperienza di streaming efficiente e fluida.

Con 128 GB di memoria di archiviazione, questo tablet pc offre molto spazio per memorizzare i file e supporta fino a 2 TB di memoria di espansione per schede Micro SD/TF. 16 GB di RAM (𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝟖 𝐆𝐁 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞) garantiscono un avvio rapido delle app per un’esperienza più fluida. Il tablet è dotato di 3 fotocamere, 2MP+5MP sul retro, per immagini più chiare e belle e una migliore riproduzione dei ritratti. Il Blackview tablet è dotato di uno schermo IPS a colori da 10,1 pollici che garantisce colori brillanti e una visione confortevole. Supporta Widevine L1 per la riproduzione di video HD in più programmi. Dispone di due altoparlanti stereo per un’esperienza audiovisiva 3D coinvolgente. Il tablet è alimentato da una batteria ad alta capacità da 6580 mAh per l’uso all’aperto, i viaggi di lavoro e il tempo libero. Può essere utilizzato in diverse situazioni, sia per il lavoro che per uso domestico o per l’educazione dei bambini (dotato di modalità di Parental control).

