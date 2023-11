BASTA dimenticare dove hai parcheggiato l'auto! Questo localizzatore Bluetooth in OFFERTA te la trova subito!

ATUVOS Smart Tracker Tag è un localizzatore Bluetooth molto utile per ritrovare chiavi, bagagli, valigie, zaini, portafogli, la auto parcheggiata, ecc. Non teme la pioggia, vantando il certificato IP67 Impermeabile. Si ricarica velocemente. Ora lo paghi solo 16,47 euro grazie allo sconto del 24%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Ricordiamo però che è solo per i device iOS.

Localizzatore buetooth ATUVOS Smart Tracker Tag: le caratteristiche

Il Localizzatore buetooth ATUVOS Smart Tracker Tag funziona bene con la app “Dove è” di Apple, per farlo suonare. Il suono è particolarente forte, tra gli 80 e i 100 decibel. Oppure chiedere direttamente aiuto a Siri. ATUVOS smart tag trova oggetti più lontani con centinaia di milioni di dispositivi Apple nella rete “Dove è”. Quando sei fuori dalla portata Bluetooth, usa l’app “Dove è” per visualizzarlo sulla mappa e attivare la navigazione per guidarti a trovarlo.

Evita di perdere i tuoi effetti personali con avvisi immediati tramite l’app ”Dove è“. Se perdi lo stesso localizzatore ATUVOS, mettilo in modalità smarrito e ricevi una notifica automatica quando viene rilevato nella rete ”Dove è“. Per motivi di privacy, la rete dell’app “Dove è” è criptata e anonima, e i dati sulla posizione e la cronologia non vengono memorizzati nel tracker ATUVOS smart tag. Resistente all’acqua grazie al certificato IP67. E’ alimentato da una batteria a bottone CR2032, la durata della batteria è superiore a 1 anno, quando la batteria è scarica, ATUVOS Finder ti avviserà di sostituire la batteria. Trova oggetti e chiavi ATUVOS ti aiuta a rintracciare le tue chiavi, il portafoglio, i bagagli, la valigia, le borse, le automobili.

