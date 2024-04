Localizzatore Bluetooth: il sostituto economico dell'AirTag è su Amazon a SOLI 11€ con coupon da 40%

Se non avete mai posseduto un AirTag non potete sapere quant’è comodo e sicuro sapere sempre dove sono le vostre cose più preziose. Ogni tanto però il prezzo di questo dispositivo è un po’ repulsivo. Stiamo parlando di circa 40 euro. Ed è per questo che abbiamo trovato un sostituto perfetto! Su Amazon oggi puoi trovare il Localizzatore Smart Tracker Tag, Trova Chiavi che funziona con Dov’è App a soli 11,39€, con uno sconto incredibile del 40%!

Il sostituto perfetto dell’AirTag: le caratteristiche tecniche

Questo smart tracker tag è la soluzione ideale per tenere sempre traccia delle tue chiavi e non solo. Basta collegarlo al tuo portachiavi, o in borsa, addirittura potresti collocarlo sulla vostra bici e sarai in grado di rintracciarla in modo facile e veloce. Grazie all’app Dov’è (disponibile solo su iOS), potrai localizzare i tuoi oggetti con precisione, anche se le hai perse in casa o le hai lasciate altrove.

Questo smart tracker tag è dotato di un suono forte che ti aiuterà a individuare le tue cose anche a distanza. Inoltre, è impermeabile, quindi non dovrai preoccuparti se dovesse piovere o se finisse accidentalmente in acqua. La batteria è sostituibile, quindi potrai utilizzarlo a lungo senza problemi.

Non perdere l’occasione di acquistare il Localizzatore Chiavi, Smart Tracker Tag a un prezzo scontato del 40%! Non lasciare che i tuoi oggetti smarriti siano un problema, investi in questo smart tracker tag e avrai sempre tutto sotto controllo. Acquista ora e risparmia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.