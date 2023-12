Logitech Brio 500: webcam in SCONTO Amazon!

In un mondo che si è spinto sempre di più verso il digitale, le webcam sono prodotti ormai centrali per la vita lavorativa di moltissime persone. Grazie allo sconto Amazon di oggi, scopriamo la Logitech Brio 500: una webcam dalle ottime caratteristiche ad un prezzo davvero interessante. Solo 97,99€ grazie allo sconto del 5%. Se cercate un prodotto di ottima qualità, questo è senza dubbio quello giusto da acquistare all’alba del 2024!

La Logitech Brio 500 è un concentrato di potenza!

Chi è in cerca di una webcam di livello, ma non ha ancora trovato il prodotto giusto, finalmente ha pane per i suoi denti. Ecco la webcam Logitech di ultima generazione in grado di portare le videocall ad un livello elevatissimo.

Si collega al vostro computer (Windows o Mac che sia) con un pratico cavetto USB-C integrato. Può essere facilmente posizionata su un monitor esterno o sul frame del vostro laptop: in entrambi i casi, sarà facilissimo trovare l’inclinazione giusta per inquadrarvi perfettamente. Completa la dotazione della webcam Logitech Brio 500 la presenza di due microfoni che non solo catturano perfettamente la vostra voce, ma la ripuliscono da eventuali disturbi esterni.

In generale le performance del prodotto sono davvero interessanti: donerete ai vostri interlocutori la migliore scena possibile con il budget messo in campo per l’acquisto di questo device.

Come moltissimi prodotti Logitech, anche questa webcam è dotata di una copertura per la privacy per essere certi di non essere inquadrati da occhi indiscreti. In verità, in caso di attivazione della webcam, si attiva anche un piccolo led che segnala la registrazione video in corso. Ottima funzionalità per essere sempre sicuri che la propria privacy sia pienamente rispettata.

Grazie alla promo di oggi del 5% su Amazon, questa splendida webcam costa meno ed è ancora più conveniente. Il prezzo? Solo 97,99€: vi garantiamo che si tratta di un prodotto dalla qualità elevatissima. Scegli il meglio per la produttività!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.