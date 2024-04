Logitech G G203, il prezzo crolla per il mouse gaming super accessibile MENO 42 PER CENTO

Chi ha detto che i mouse gaming debbano essere super costosi e dalle forme stravaganti? Quella che serve è la sostanza e se c’è qualche lucina Led RGB è ancora meglio! Abbiamo praticamente fatto l’identikit di Logitech G G203, il mouse gaming cablato Logitech capace di unire tanta forma e tanta sostanza, il tutto impreziosito da illuminazione led RGB coloratissima e ovviamente un prezzo super accessibile. Le cifre parlano chiaro: il prezzo di listino è 41 euro, ma con un incredibile MENO 42% possiamo pagare questo mouse 23,59 euro! Super offerta per un mouse capace di far felici sia i giocatori più appassionati ed esigenti sia i giocatori casual che si stupiranno di fronte a tanta precisione e rapidità!

La precisione prima di tutto

Logitech G G203 è una vera bomba di mouse per la sua fascia di prezzo. Ora, al costo di un mouse da cestone senza troppe pretese è possibile portare a casa un dispositivo che non è solo ha linee morbide ed è estremamente comodo, data la sua spiccata ergonomia, ma è anche molto preciso. E’ dotato infatti di un sensore da 8000 dpi, cosa questa che dona al mouse un accurato tracciamento e prestazioni super reattive. E se fosse sin troppo veloce, è possibile regolare la sensibilità sino a 200dpi. Per tutte le tipologie di giocatori e di utilizzo insomma.

Non mancano altri pulsanti oltre al clic destro e sinistro: sono sei in tutto e sono tutti configurabili e personalizzabili con il software logitech g hub per rendere gioco e lavoro ancor più veloce e immediato. Lo stesso software è utile anche per personalizzare l’illuminazione RGB del mouse. La palette è sterminata, 16,8 milioni di colori, tramite logitech g hub è possibile anche impostare sequenze di colori!

