Logitech G G413 TKL SE, crolla il prezzo di questa super tastiera meccanica gaming! MENO 41 PER CENTO

La tastiera meccanica Logitech G G413 TKL SE è un vero gioiello che farà la felicità di tutti i gamer più esigenti e appassionati, giocatori che vogliono solo dispositivi ad alte prestazioni, dove il millisecondo fa la differenza tra vittoria e sconfitta. Logitech G G413 TKL SE è una tastiera meccanica cablata, quindi già il massimo in termini di zero lag e responsività, ed è anche compatta, senza tastierino, con le dimensioni giuste e le disposizioni dei tasti al posto giusto. Perdonate il gioco di parole! Questo significa non solo comodità nel trasporto ma anche e soprattutto tanto spazio a disposizione per posizionare al meglio il mouse. A tutto vantaggio delle prestazioni in game! E il prezzo? Super scontato MENO 41%, da 85 euro crolla sino a 50 euro, ben 35 euro di sconto!

Per veri pro!

Logitech G G413 TKL SE è una tastiera Premium, non solo per le sue funzioni, ma anche per un design classico, lineare e solido, col telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato. Ottimi materiali per un aspetto decisamente elegante.

Il punto di forza di Logitech G G413 TKL SE è l’uso di switch di grande qualità, che non richiedono troppa forza, ne una lunga pressione per essere attivati. La tastiera ha un’ottima latenza, super reattiva quindi, adatta ai giochi più frenetici. La retroilluminazione è solo bianca, ma è luminosa e rende i tasti facilmente visibili al buio. I keycap in PBT offrono una piacevole sensazione al tatto, contribuendo a un’esperienza di digitazione confortevole.

Logitech G G413 TKL SE è in grado di supportare diverse tipologie di switch, tra cui il Romer-G Tactile e il Romer-G Linear, per soddisfare le diverse esigenze dei giocatori. Inoltre, la tastiera è dotata di un polling rate di 1000 Hz, che assicura una latenza minima e una connessione stabile durante le partite online. E importantissima è dotata di Rollover a 6 tasti e sistema anti-ghosting, il tutto ovviamente nell’ottica delle migliori prestazioni in partita.

