Logitech G G705 mouse gaming, il prezzo crolla: MENO 26 PER CENTO

Chi ha detto che i mouse gaming devono essere grossi, dalle forme ardite e pieni di luci? Logitech G G705 è l’esatto opposto, è un mouse dalle linee morbide, ma dalle prestazioni solide, super comodo e super efficace! L’ergonomia è il suo primo punto di forza, nonostante le dimensioni contenute si adatta perfettamente ad ogni tipologia di mano, accogliendola con grande confort, che non tradisce anche dopo lunghe sessioni di gioco. Di conseguenza lo sconto che Amazon propone oggi durante la Gaming Week è decisamente allettante: MENO 26%, col prezzo di listino che scende da 70 euro a 52 euro, un bel taglio di prezzo di 18 euro! Se state cercando un ottimo mouse gaming diverso dal solito, ma che sia efficace quanto le ammiraglie del settore Logitech G G705 è quello che fa per voi! Affrettatevi, offerta a tempo!

C’è tutto!

Logitech G G705, come abbiamo scritto in apertura, è un mouse gaming compatto, dalle dimensioni contenute, e caratterizzato da una spiccata ergonomia, con tanto di appoggio sagomato per il pollice, che insieme ai soli 85 grammi di peso, non affatica dopo lunghe ore di gioco. Basta guardare una delle foto a corredo di questo articolo per capire immediatamente che i designer Logitech hanno fatto un lavoro davvero eccezionale.

Poi ovviamente c’è tutta la dotazione tecnologica che non è da meno! Il sensore ottico è estremamente preciso e reattivo, cosa questa molto importante se si sta giocando a giochi come MOBA o FPS. La connessione wireless è molto stabile, e si connette anche molto velocemente grazie alla tecnologia proprietaria LIGHTSPEED che collega due dispositivi su un unico ricevitore USB senza diminuzione delle prestazioni.

Anche la batteria di Logitech G G705 è da primo della classe, fino ad un massimo di 40 ore di gioco con tutte le luci Led RGB accese. Si, è anche un mouse dotato di luci Led LIGHTSYNC RGB, il tutto estremamente personalizzabile grazie a Logitech G HUB.

