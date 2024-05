Logitech G G733 LIGHTSPEED: il costo continua a scendere! Sfiorato il metà prezzo!

Logitech G G733 LIGHTSPEED rappresentano la fascia alta delle cuffie wireless, create su misura per gli appassionati di videogiochi che non si accontentano e richiedono audio cristallino e zero lag e latenza ovviamente. Logitech, marchio leader nel settore, con una lunga tradizione tanto in ambito gaming e quanto in ambito meno specialistico, è sinonimo di qualità a tutto tondo. Logitech G G733 LIGHTSPEED sono un super affare a questo prezzo, con uno sconto del 47%, equivalente a una riduzione di 79 euro sul prezzo di listino. Da un costo iniziale di 169 euro, il prezzo scende a soli 89,99 euro! Sempre più giù! Logitech G G733 LIGHTSPEED Premium e scontatissime! Cosa volere di più?

Audio cristallino

Logitech G G733 LIGHTSPEED non hanno solo una qualità audio elevatissima, ma sono anche molto comode, grazie ai padiglioni auricolari in memory foam e decisamente personalizzabili. Gli archetti possono essere sostituiti con altri di diversi colori, per dare quindi un tocco personale alle cuffie.

Audio al top dicevamo: le cuffie Logitech G G733 LIGHTSPEED sono dotate di altoparlanti Pro-G di ultima generazione che garantiscono un’esperienza sonora di grande impatto, con bassi robusti e alti nitidi per un ascolto decisamente piacevole. La tecnologia DTS Headphone:X 2.0 offre inoltre un suono surround virtuale che consente di localizzare con esattezza l’origine dei suoni all’interno dei giochi. In tal senso, i driver PRO-G contribuiscono a minimizzare la distorsione sonora, a tutto vantaggio della purezza e della chiarezza audio.

Ma Lightspeeed cosa significa? LIGHTSPEED è la tecnologia wireless avanzata, che assicura una connessione stabile, con zero latenza e anche super resistenze alle interferenze di eventuali altri dispositivi Bluetooth vicini! Mentre giocate non ci saranno mai problematiche di connessione!

