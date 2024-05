Logitech G Pro Wireless è il mouse da GAMING PRO che non delude mai (-37%)

Logitech G Pro Wireless è uno dei mouse da gaming più popolari e apprezzati di sempre, oggi protagonista assoluto di una offerta Amazon coi fiocchi. Realizzato in collaborazione con fior fior di gamer di livello mondiale, il mouse a marchio Logitech è attualmente in vendita a 91€ con uno sconto immediato del 37%.

Ogni millimetro del mouse Logitech è pensato per offrirti il massimo dell’esperienza di utilizzo in gioco: è comodissimo da utilizzare, ben bilanciato, non stanca il polso ed è completamente personalizzabile con l’applicazione per PC e Mac.

Il mouse da gaming Logitech G Pro Wireless crolla del 37% su Amazon: appena 91€

Puoi modificare il comportamento dei pulsanti laterali secondo le tue esigenze personali, mentre con il sensore HERO 25K hai sempre a portata di mano un alleato formidabile; il tracking è preciso, velocissimo, senza alcuna sbavatura. Inoltre, la connettività wireless libera il tappetino del mouse dai cavi pur mantenendo una velocità di aggiornamento di appena 1 ms, il meglio per rispondere prontamente alle dinamiche di gioco.

Se vuoi giocare al massimo delle tue potenzialità e non vuoi scendere a compromessi, non devi assolutamente farti scappare l’ottimo mouse Logitech in sconto del 37% su Amazon; con i servizi Prime ti arriverà a casa già nella giornata di domani, ovviamente senza costi aggiuntivi di spedizione.

