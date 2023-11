Logitech G502: ecco il miglior mouse in OFFERTA

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo dei componenti informatici è tornato a prezzi normali, a portata praticamente di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC completamente ex novo, una delle prime cose a cui pensiamo è senz’ombra di dubbio il mouse, che deve garantire delle ottime prestazioni, soprattutto nel caso in cui venga utilizzato anche per il gaming. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il mouse Logitech G502 in offerta al sensazionale prezzo di soli 45 euro, con un ottimo 52% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Mouse Logitech G502: la vittoria in mano

Uno dei punti più interessanti alla base di questo mouse è sicuramente la tecnologia Lightsync, che permette di avere a disposizione un’illuminazione RGB che può essere totalmente personalizzata in base ai tuoi gusti personali, anche secondo il tuo stile di gaming.

Per non parlare poi del tensionamento meccanico dei pulsanti, che grazie alla molla metallica consentono di avere un clic totalmente preciso e rapido in ogni istante. Grazie al sensore di ultima generazione, che è perfino in grado di rilevare un movimento millimetrico, potrai giocare in multiplayer online (all’interno di titoli come Call of Duty o Battlefield) con il massimo della precisione. Stiamo infatti parlando del sensore Gaming HERO, che ha un tracciamento di precisione che può arrivare fino a 25600 DPI, senza nessun fenomeno di filtraggio o smoothing, a differenza dei modelli della concorrenza.

Oltre a questo troviamo anche uno sbalorditivo sistema di regolazione del peso: hai infatti la possibilità di aggiungere fino a un peso totale di 3.6 grammi ciascuno, per bilanciare al meglio il mouse in base al tuo personalissimo stile di gioco. Gli 11 pulsanti di cui è composto sono totalmente personalizzabili, dandoti la possibilità di creare fino a 5 impostazioni di gioco diverse.

In definitiva a poco più di 40 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori mouse per rapporto qualità / prezzo, grazie al quale potrai portare la vittoria a casa all’interno di qualsiasi deathmatch a squadre durante le partite in multiplayer online: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo mouse Logitech G502 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

