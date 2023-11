Logitech G502 HERO, il mouse che tutti i veri GAMER vogliono oggi costa niente (-52%)

Se sei un appassionato di gaming e cerchi un mouse che offra prestazioni elevate e un’esperienza di gioco personalizzata, il Logitech G502 HERO è la scelta ideale. Questo mouse gaming di alta qualità offre una combinazione perfetta di prestazioni avanzate, design ergonomico e illuminazione RGB personalizzabile. Una bestia di mouse che non puoi lasciarti scappare a questo prezzo irrisorio, ovverosia 44€, per via dello sconto del 52% su Amazon sul prezzo di listino, che è 92€. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Logitech G502 HERO Mouse Gaming: una belva in mano

Il mouse è dotato di un sensore per gaming di precisione con tracciamento a 25.600 DPI, offrendo una precisione estrema e una risposta rapida nei movimenti. Questo ti consente di mirare con precisione e reagire istantaneamente durante le sessioni di gioco intense. Indipendentemente dal genere di gioco che preferisci, il Logitech G502 HERO ti darà un vantaggio competitivo grazie alle sue prestazioni potenti.

Con 11 pulsanti programmabili, puoi personalizzare il Logitech G502 HERO secondo le tue preferenze di gioco. Assegna comandi specifici ai pulsanti per ottenere un accesso rapido alle funzioni più utilizzate e semplificare le tue azioni durante il gioco. Inoltre, grazie al software Logitech G HUB, puoi personalizzare l’illuminazione RGB del mouse per creare effetti unici e abbinarli al tuo setup da gaming. Scegli tra una vasta gamma di colori e effetti per rendere il tuo mouse davvero unico.

Il Logitech G502 HERO, infine, è progettato per offrire un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di gioco. Il suo design ergonomico si adatta perfettamente alla mano, riducendo l’affaticamento e consentendo un controllo preciso. Inoltre, con un peso ridotto, il mouse si muove fluidamente e facilmente sulla superficie di gioco, consentendoti di eseguire movimenti rapidi e precisi senza ostacoli.

