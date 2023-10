Logitech G915 LIGHTSPEED, meccanica, wireless e oltre metà prezzo!

Logitech G915 LIGHTSPEED è una tastiera meccanica di fascia alta, anzi altissima. Logitech è da sempre uno dei produttori numero 1 di accessori PC e quando unisce la sua assodata qualità col mondo del gaming produce veri e propri capolavori come questa tastiera meccanica wireless. Il prezzo? Salato! Ma per fortuna c’è Amazon che viene in nostro soccorso con un CLAMOROSISSIMO MENO 55%! Questo vuole dire che il prezzo di listino viene fatto pezzi, distrutto, dimezzato! Si passa da 289 euro a 129 euro! Che sconto, che offerta! Questo è il momento giusto per comperare una tastiera meccanica top! Una volta provata non tornerete più indietro!

Solo il top per il gaming!

Logitech G915 LIGHTSPEED è un oggetto elegante, realizzato in lega di alluminio di livello aeronautico con un design sottile ma incredibilmente robusto e resistente. Inoltre, è dotata di una retroilluminazione RGB personalizzabile, fornendo un’esperienza visiva unica e una modalità Lightsync che sincronizza la tastiera con altri dispositivi Logitech LIGHTSYNC per creare un’illuminazione ambiente coinvolgente.

Una delle caratteristiche che rende Logitech G915 LIGHTSPEED unica è la sua connettività wireless, per l’appunto, LIGHTSPEED avanzata. Questa tecnologia permette alla tastiera di funzionare senza fili con la massima reattività e una latenza ridotta, solo 1 ms. Ciò significa che i giocatori possono godere di una connessione senza ostacoli e senza ritardi, permettendo loro di reagire più velocemente e con maggiore precisione.

La tastiera è dotata di switch meccanici avanzati, utilizzando i tasti GL a basso profilo. Questi switch offrono una sensazione di battitura rapida e fluida, riducendo la distanza di attuazione e migliorando la velocità di battitura. Lo switch GL Tactile produce una resistenza percepibile sul punto di attuazione. Sono disponibili tre opzioni: GL Tactile, GL Linear o GL Clicky.

La tastiera dispone anche di una serie di tasti programmabili G dedicati che consentono ai giocatori di personalizzare la propria esperienza di gioco. Questi tasti possono essere assegnati a diversi comandi o macro, permettendo ai giocatori di eseguire complesse combinazioni di azioni con un solo tocco. Questo può essere particolarmente utile per giochi che richiedono una rapida sequenza di azioni, consentendo ai giocatori di essere estremamente efficienti e competitivi durante il gioco.

Che tastiera questa Logitech G915 LIGHTSPEED! E che prezzo! MENO 55%! In una sola parola… INSTABUY!

