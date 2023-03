Logitech G923, volante da corsa e pedali gaming per PC, PS4 e PS5 in OFFERTA

Se sei un appassionato di giochi di corse automobilistiche, oggi su Amazon c’è l’occasione che stavi aspettando: pedaliera e volante di Logitech, in combo, ti costano solo 276€, invece di 439€ (sconto del 37%), con le spedizioni rapide e sicure di Amazon. Un dispositivo eccezionale per PlayStation, ma che funziona con molti dei giochi di guida per PS5, PS4 e PC.

Logitech G923, cambia i tuoi giochi di guida

Questo dispositivo è davvero fantastico, ed è perfetto per simulare al meglio le sensazioni autentiche che si possono provare guidando per davvero. Il firmware avanzato di G923 monitora tutta la corrente che passa attraverso il volante, regolando continuamente la tensione in modo che corrisponda ai requisiti del gioco. Il volante è in grado di supportare rotazioni lock-to-lock e ha un diametro di 27,9 cm, con 4000 aggiornamenti al secondo.

La doppia frizione programmabile simula la partenza direttamente dal controller in tutti i giochi supportati. Il software Logitech G Hub per gaming ti consente di personalizzare i pulsanti. Le caratteristiche interessanti sono un jog da 24 posizioni per l’impostazione, completamente personalizzata, di freni e sospensioni in tempo reale e un nuovo e migliorato sistema force feedback. La pedaliera è realizzata con materiali antiscivolo e robusti per consentire una buona resistenza durante l’utilizzo.

Divertiti con i titoli creati per TRUEFORCE e scarica il software Logitech G HUB per non perderti nulla. Approfitta di questa super occasione per assicurarti uno spettacolare dispositivo perfetto per i tuoi giochi di guida. Pedaliera e volante di Logitech in combo ti costano solo 276€, invece di 439€, con le spedizioni rapide e sicure di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.