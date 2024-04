Logitech M185 wireless, costa poco ma vale tantissimo! Super sconto imperdibile! Praticamente regalato!

Conosciamo tutti la grande reputazione di Logitech. L’azienda svizzera produce dispositivi di ogni fascia di prezzo e per tutte le tasche. Accessibili o Premium hanno una cosa in comune, la qualità elevata che li contraddistingue. Facile produrre un mouse Super Premium dal costo elevato e che funzioni bene, provate a fare un mouse “entry level” wireless, dal prezzo iper accessibile versatile e funzionale! Logitech ce l’ha fatta, questo mouse è il Logitech M185! Il grande successo di questo dispositivo è certificato dal fatto che è il mouse più venduto al mondo!

Il prezzo di listino è, come dicevamo poco sopra, accessibile, poco meno di 18 euro, ma con questo SUPER SCONTO MENO 37% Amazon possiamo pagarlo solo 11,40 euro!

Se il più venduto al mondo un motivo c’è!

Logitech M185 ha mille pregi e davvero pochi difetti. E’ pratico, leggero, compatto e dalla forma estremamente ergonomica capace di accomodare tutte le tipologie di mano. Se lavorate spesso in mobilità questo è il mouse che fa per voi!

Logitech M185 ha un sensore ottico di alta precisione, per una risposta immediata e accurata, capace di muoversi con facilità tra tabelle, schede e timeline congestionate. Più in generale Logitech M185 è un mouse pensato per un utilizzo “di tutti i giorni”, ma se viene impiegato in mansioni più impegnative, dove spesso si trovano soluzioni dedicate, c’è poco da faree, funziona alla grande e svolge il suo lavoro decisamente bene!

Secondo un recente studio poi, gli utenti di laptop che hanno scelto Logitech M1855 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente!

Da ultimo Logitech M185 è dotato di una batteria davvero di lunga durata: fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività!

Difetti? Praticamente zero! Non è ovviamente un mouse pensato per il gaming, ma si difende comunque bene, soprattutto negli strategici e nei gestionali, dove la precisione del clic è un plus non indifferente!

