Logitech MX Keys Mini: la tastiera perfetta in SCONTO!

Se il vostro lavoro vi porta a scrivere moltissimo al computer, dovete necessariamente acquistare una tastiera di livello. Questo è senza dubbio il caso della Logitech MX Keys Mini: un prodotto di livello altissimo che non solo è confortevole, ma è un vero e proprio best buy! Ecco lo sconto che ti permette di acquistarla a soli 97,99€ grazie allo sconto Amazon del 24%! Non aspettare, comprala subito e approfitta dell’offerta di oggi!

Logitech MX Keys Mini: tastiera universale di fascia alta

C’è chi lavora con le parole e ha necessità di affidarsi ad una tastiera dalle ottime qualità. Ecco quindi la Logitech Keys Mini: un prodotto che sintetizza il meglio che il mercato tastiere ha da offrire.

Si tratta di una tastiera priva del tastierino numerico, ma pienamente compatibile con macOS e Windows: grazie ai tasti in doppia funzione, sarà facilissimo utilizzarla con qualsiasi sistema operativo vogliate.

Si tratta di un prodotto ottimo sotto l’aspetto della digitazione grazie al meccanismo curato e raffinato proposto da Logitech. I tasti accolgono il polpastrello dell’utente accompagnandolo nella scrittura. Il suo utilizzo permetterà di digitare per molte ore senza sentire grossi affaticamenti dovuti dal lavoro a scrivania.

Una particolarità è la presenza della retroilluminazione: permette di migliorare la digitazione anche in situazioni in cui la luminosità è scarsa. Sicuramente, è una di quelle funzionalità che migliora il prodotto e lo rende molto più comodo.

Oggi la Logitech MX Keys Mini è in super sconto Amazon! Il prodotto è in offerta a soli 97,99€ grazie allo sconto Amazon del 24%! Approfittane subito e portati a casa un prodotto dalle indiscusse caratteristiche tecniche.

