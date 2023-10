Logitech MX Keys Mini per Mac: l’offerta migliore di SEMPRE!

Se stai cercando una tastiera compatta, portatile e perfettamente ottimizzata per i tuoi dispositivi Apple, smetti di cercarla. Eccola: Amazon ha appena messo in sconto la Logitech MX Keys Mini per Mac al prezzo incredibile di 61,99€, con un risparmio del 31%. L’offerta è dedicata alle festa delle offerte Prime!

La tastiera perfetta per macOS, iPadOS e iOS

La Logitech MX Keys Mini è stata progettata pensando agli utilizzatori dei prodotti Apple. È infatti ottimizzata per l’utilizzo con macOS, iPadOS e iOS, garantendo la massima produttività. Ha tutti i tasti dedicati utili per controllare al meglio i sistemi di Apple gestibili al meglio senza alcun tentennamento.

Il punto di forza di questa tastiera è la sua dimensione: molto compatta, ma con tutto quello di cui un utente ha bisogno. I tasti leggermente concavi si adattano perfettamente alle tue dita, garantendo una digitazione precisa.

Sono presenti tutti i tasti funzione utili per garantire un’esperienza d’uso eccellente in tutte le condizioni di utilizzo. La tastiera è progettata per coloro i quali scrivono molto: dai content creator ai programmatori amanti dell’ecosistema Apple.

Inoltre, grazie all’illuminazione intelligente, la tastiera si accende non appena le tue dita si avvicinano, con un’intensità di retroilluminazione che si adatta automaticamente alle condizioni di luce. In questo modo troverai subito il tasto da digitare anche in condizioni di illuminazione scarsa.

Con la MX Keys Mini, puoi connetterti a più dispositivi Mac e iPad tramite Bluetooth Low Energy. Se lavori su più dispositivi, il passaggio da uno all’altro è un gioco da ragazzi. Il tutto avviene attraverso i 3 tasti funzione dedicati: in base al dispositivo in uso, non dovrai far altro che premere sul tasto al quale hai abbinato quel device. In men che non si dica quindi controllerai tutti i dispositivi sulla tua scrivania.

Con una ricarica completa, avrai fino a 10 giorni di utilizzo, o addirittura 5 mesi se decidi di non utilizzare la retroilluminazione. La ricarica avviene mediante la porta USB-C posta sul lato della tastiera.

Non solo è un prodotto tecnologico di alta qualità, ma anche ecosostenibile. La tastiera è realizzata con plastica riciclata post-consumo, con il 12% per il modello in Pale Gray.

Per chi desidera una tastiera ergonomica, leggera e funzionale, questa è l’occasione da non perdere. La Logitech MX Keys Mini per Mac è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 61,99€. Il ribasso è del 31%! Acquista ora e risparmia!