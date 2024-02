Logitech MX Keys Mini, piccolo ingombro, maxi sconto!

Logitech MX Keys Mini è una tastiera piccola, ma di grande qualità. Stiamo parlando di un prodotto di fascia alta Premium, senza tastierino numerico, perfetta per chi non ha tanto spazio sulla scrivania, ma che in poco ingombro mette in fila materiali costruttivi di pregio e feature da non sottovalutare. Lo sconto Amazon è quindi decisamente allettante, un bel MENO 42% che taglia il prezzo alla grande, facendolo crollare all’indietro di ben 55 euro! Dal prezzo di listino si capisce bene l’alta qualità di Logitech MX Keys Mini. L’offerta proposta da Amazon è da non perdere! 75 euro invece di 129 euro! Non male!

Piccola e perfetta

Grazie al suo design elegante e compatto, Logitech MX Keys Mini si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro o casa, occupando poco spazio e offrendo un aspetto piacevole e moderno. I materiali di alta qualità e la costruzione robusta conferiscono alla tastiera una sensazione premium e resistente, garantendo una lunga durata nel tempo anche con un utilizzo intensivo.

Una delle caratteristiche distintive di Logitech MX Keys Mini è la retroilluminazione regolabile, che permette di utilizzare agevolmente la tastiera anche in condizioni di scarsa illuminazione o al buio. La luminosità può essere facilmente regolata per adattarsi alle preferenze dell’utente, offrendo una visione chiara e nitida dei tasti e facilitando la digitazione anche in ambienti poco illuminati.

Logitech MX Keys Mini è dotata di connettività wireless avanzata tramite il ricevitore USB Unifying di Logitech o la tecnologia Bluetooth, garantendo una connessione stabile e affidabile con i dispositivi compatibili. Inoltre, grazie alla tecnologia Easy-Switch integrata, è possibile passare rapidamente tra diversi dispositivi con un solo tocco, offrendo una maggiore flessibilità e comodità d’uso.

Il supporto per multi-dispositivo consente di collegare simultaneamente fino a tre dispositivi e passare facilmente da uno all’altro con un semplice tasto dedicato, consentendo di lavorare in modo efficiente su diversi dispositivi senza interruzioni. Logitech MX Keys Mini è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iOS, Android e Linux. La versatilità è quindi il suo forte.

