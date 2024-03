Logitech MX Keys S, questa tastiera wireless è bellissima ed è anche super scontata!

Logitech MX Keys S è una tastiera wireless molto particolare. Innanzitutto è un dispositivo di qualità, è Logitech d’altronde, ma soprattutto è caratterizzata da un design, ergonomia e materiali costruttivi d’alto livello. E’ una tastiera wireless pensata per l’uso quotidiano, ma questo non significa che non abbia prestazioni da prima della classe. In tal senso, visto l’ottimo sconto Amazon MENO 30% è perfetta per tutti coloro che vogliono abbandonare i cavi sulla scrivania, comprando quindi un dispositivo che ora è senza dubbio vincente nel rapporto qualità prezzo. 90 euro invece che 129 euro, davvero una bella sforbiciata al prezzo di listino, 39 euro di sconto!

Bella, funzionale e comoda

Il design minimalista ed elegante è uno dei punti di forza di Logitech MX Keys S. La tastiera è realizzata con materiali di alta qualità: il layout è ergonomico e ben bilanciato, con tasti ben distanziati che consentono una digitazione precisa e confortevole anche durante lunghe ore di lavoro.

In termini di funzionalità, Logitech MX Keys S offre una serie di comandi extra grazie all’applicazione Logi Options+: è possibile creare facilmente smart actions per delle scorciatoie che consentono di eseguire più azioni con un solo tasto. I tasti retroilluminati si accendono all’avvicinarsi delle mani e si adattano all’ambiente, ovviamente il tutto personalizzabile con la solita app Logi Options+.

Logitech MX Keys S integra inoltre la tecnologia Logitech Flow, che consente di spostarsi rapidamente e senza interruzioni tra diversi dispositivi, copiando e incollando testo, immagini e file con estrema facilità. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi lavora su più schermi contemporaneamente o per chi gestisce progetti su diversi dispositivi, garantendo una maggiore efficienza e produttività nel flusso di lavoro.

Infine, la durata della batteria di Logitech MX Keys S è notevole, può rimane accesa fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Valori davvero elevati!

