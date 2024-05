HP Chromebook: tutta la velocità di ChromeOS con sconto maxi Amazon MENO 32 PER CENTO

Chi è sempre in mobilità ed ha bisogno di un laptop affidabile e versatile per le attività quotidiane, che abbia un costo accessibile, garantendo nel contempo altre prestazioni in termini di batteria e praticità deve assolutamente acquistare un Chromebook, ovvero un portatile che non usa Windows, bensì il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro nel corso del tempo. Tutto quello che serve è fornito da Google con quegli strumenti che siamo soliti usare quotidianamente con i nostri PC (senza dimenticare una vasta gamma di applicazioni disponibili sul Chrome Web Store). Oggi possiamo acquistare HP Chromebook 14a-na0004sl con uno sconto Amazon decisamente da non sottovalutare: MENO 32%, per una sforbiciata sul prezzo di listino di 100 euro! Da 309,44 euro a 209,99 euro! Davvero niente male!

Perfetto per lavorare

HP Chromebook 14a-na0004sl è innanzitutto molto leggero, con un peso di soli 1,46 chili, essendo pensato per essere sfruttato in mobilità. Lo schermo da 14 pollici Full HD IPS offre immagini nitide, colori vivaci e un ampio angolo di visione. La tecnologia antiriflesso permette di utilizzare il Chromebook comodamente anche all’aperto, grazie anche ai 250 nits di luminosità.

Sotto la scocca di HP Chromebook 14a-na0004sl troviamo un processore Intel Celeron N4120, 4GB di RAM LPDDR4 da 2400 mhz e 64GB di storage eMMC. Una dotazione di tutto rispetto, che fa girare ChromeOS in maniera estremamente rapida e fluida: più in generale il processore Intel Celeron N4120, pur non essendo il più potente sul mercato, garantisce alte prestazioni per le attività quotidiane. I 4GB di RAM gestiscono il multitasking in maniera super efficiente, mentre i 64GB di storage eMMC offrono spazio sufficiente per lavorare.

L’autonomia della batteria è un punto di forza di questo Chromebook, con una durata dichiarata di fino a 12 ore e mezza!

