Logitech MX Master 3S per MAC, la precisione ha un prezzo ed è SCONTATISSIMO MENO 39 PER CENTO

Logitech MX Master 3S per Mac è un mouse Bluetooth wireless Premium, pensato per gli utenti più esigenti che richiedono precisione estrema e tanta ergonomia. Un mouse costruito soprattutto per i professionisti che necessitano di un affidabile strumento di lavoro, il costo base parla chiaro, ma che essendo un dispositivo eccellente a tutto tondo è utilissimo in ogni occasione. In tal senso lo sconto Amazon è davvero irrinunciabile: MENO 39%, un taglio netto di ben 53 euro, il prezzo di listino crolla da 135 euro a 82 euro! Prezzo base Premium quindi, e di conseguenza sconto Super Premium, assolutamente da non lasciarsi scappare!

Super preciso, super scontato

Logitech MX Master 3S ha una linea classica ma nello stesso per nulla banale, con un’ ergonomia particolarmente spiccata che accoglie perfettamente la mano. I pulsanti sono posizionati in modo intelligente per garantire un clic rapido e intuitivo, a tutto vantaggio dell’immediatezza e e della velocità di esecuzione, niente contorsioni insomma! Inoltre, i molti pulsanti personalizzabili consentono di configurare il mouse in base alle proprie esigenze e abitudini di lavoro, sempre nell’ottica della massima ottimizzazione.

Il punto di forza di Logitech MX Master 3S è la tecnologia di tracciamento ad alta precisione 8000 dpi, che consente di utilizzare il mouse su qualsiasi superficie, inclusi vetri e lucidi! E se il movimento del sensore ottico è rapido e precisissimo non è da meno anche la rotellina centrale MagSpeed capace di scorrere 1000 righe al secondo con precisione al pixel!

E cosa che apparentemente può sembrare di poco conto, ma invece è l’esatto opposto è che Logitech MX Master 3S è un mouse molto silenzioso, i clic clic sono il 90% in meno rumorosi rispetto ad un normale mouse.

Anche la batteria di Logitech MX Master 3S non può non essere che Premium! Una carica completa dura 70 giorni, mentre la ricarica rapida via USB-C in 1 minuto aggiunge 3 ore di utilizzo!

Logitech MX Master 3S: MENO 39%, un taglio netto di ben 53 euro, il prezzo di listino crolla da 135 euro a 82 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.