Logitech Pebble, il mouse silenzioso da ACQUISTARE (-38%)

Rendi le tue ore al computer ancora più intelligenti acquistando un mouse wireless di cui non potrai più fare a meno. Sto parlando esattamente della Logitech Pebble, il più ambito su Amazon.

Ora in promozione con un ribasso del 38%, lo puoi portare a casa con un prezzo da urlo dal momento che spendi appena €15,99 in totale. Lo colleghi a qualunque tipo di dispositivo e lo utilizzi dalla mattina alla sera senza farti problemi.

Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Logitech Pebble: il mouse wireless da acquistare al volo

comodissimo sotto tutti i punti di vista, il Logitech Pebble è un mouse wireless che colleghi a qualunque genere di dispositivo in una sola mossa. In modo particolare, occhi essere compatibile con vari sistemi operativi poi optare sia per il collegamento attraverso il micro ricevitore USB che attraverso il Bluetooth.

Slim ma pur sempre ergonomico, utilizzi con la mano destra così come la sinistra perché non presenza dei tasti aggiuntivi ma ti regala comunque un’esperienza fluida e dinamica davanti al computer.

Quando ti dico che i clic sono silenziosi, non lo faccio tanto per Ma perché anche io ne sono rimasta stupita. Infatti quando clicchi sul tasto destro sul tasto sinistra il rumore generato è praticamente a zero. Ciò significa che se sei in cerca di un prodotto extra silenzioso, questo fa al caso tuo sotto tutti i punti di vista.

Che altro dirti se non che hai con un semplice batteria inserita al suo interno e che trovi già in confezione, l’autonomia ammonta a 18 mesi. Praticamente cambi la pila una volta all’anno senza mai rimanere a secco.

Non aspettare neanche un secondo in più e porta a casa il tuo magico Logitech Pebble ad appena €15,99 grazie al ribasso ora in corso su Amazon. Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.