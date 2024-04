Logitech Pebble Keys 2 K380s, design unico, grande qualità in super offerta! MENO 34 PER CENTO!

Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera Bluetooth dal design unico, particolarmente originale ed elegante caratterizzato linee da morbide e tondeggianti, anni luce diverse rispetto alle solite tastiere dalle forme squadrate. Davvero uno stile personale sotto il quale troviamo anche tanta sostanza, visto che per Logitech forma e contenuto sono caratteristiche che non possono essere separate e che convivono l’una accanto all’altra. In tal senso lo sconto Amazon di oggi è estremamente gradito. L’ottimo, anzi il sontuoso MENO 34% fa crollare il prezzo da 58,99 euro a 38,99 euro, ben 20 euro tondi tondi di risparmio! Se cercate una tastiera diversa dal solito, dal costo accessibile e con caratteristiche tecniche di primo piano Logitech Pebble Keys 2 K380s è quella che fa per voi!

Sottile e compatta

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s ha dimensioni contenute, sembra pensata per esser usata come tastiera per un portatile o più in generale per tutti coloro che hanno poco spazio sulla scrivania. Le dimensioni compatte consentono una digitazione rapida e accurata senza sacrificare la comodità e l’ergonomia grazie ai tasti rotondi che accolgono bene le dita. La tastiera ha anche un layout a 78 tasti, che include tutti i tasti essenziali.

Troviamo anche 10 tasti Fn di scelta rapida su Logitech Pebble Keys 2 K380s, personalizzabili con l’app Logi Options+ in base alle proprie esigenze. Anche la batteria è da primato: fino a 3 anni, per circa il 50% in più di autonomia rispetto ad una normale tastiera wireless!

Un’altra caratteristica interessante di Logitech Pebble Keys 2 K380s è la possibilità di collegare fino a 3 dispositivi wireless con diversi sistemi operativi (la tastiera supporta Windows, macOS, iPadOS, iOS, ChromeOS, Android) per poi passare dall’uno all’altro con un semplice tocco tramite il tasto Easy-Switch.

Sembra una banalità, ma essendo piccola e compatta questa tastiera può esser portata in giro senza fatica, la versatilità e l’immediatezza d’utilizzo è quindi un plus importantissimo!

