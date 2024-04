Logitech POP Keys: COLORATA e PERSONALIZZABILE, al 50% di SCONTO

C’è un’ottima offerta su Amazon sulla Logitech POP Keys, l’iconica tastiera meccanica personalizzabile e super colorata che oggi può essere tua con il 50% di sconto a soli 59,90 euro invece di 119. La spedizione Prime è inclusa.

Logitech POP Keys: la tastiera più originale

Con le sue tonalità rinfrescanti di menta, lilla, bianco e giallo sole, la tastiera meccanica wireless POP Keys di Logitech si presenta con un’estetica irresistibilmente dolce.

Non è però soltanto questione di stile perché hai accesso a un mondo di espressione emotiva direttamente sotto le tue dita. Con 8 tasti emoji intercambiabili e un tasto menu emoji, puoi personalizzare la tua tastiera per riflettere appieno la tua personalità online, tutto grazie al software Logitech disponibile per Windows e macOS.

La digitazione diventa un’esperienza coinvolgente grazie ai tasti meccanici in stile macchina da scrivere, che offrono un feedback tattile soddisfacente e, grazie alle sue funzionalità multidispositivo, puoi collegare fino a 3 dispositivi e passare senza sforzo da uno all’altro con i tasti Easy-Switch.

Infine, la POP Keys non è solo bella da vedere e piacevole da usare ma è anche progettata per durare nel tempo con una durata della batteria di 3 anni e tasti progettati per resistere fino a 50 milioni di battute.

Stile, funzionalità e precisione. A questa tastiera non manca niente: acquistala adesso a soli 59,90 euro invece di 119.

