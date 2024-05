Prezzo TOP per l'idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135: in sconto del 35%

Dì addio allo sporco più ostinato con l’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135, oggi a un prezzo imbattibile grazie allo sconto del 35%. Puoi averla a soli 144,99€ invece di 222€: un affare da cogliere al volo per avere casa e outdoor sempre impeccabili. Approfitta subito dell’offerta su Amazon.

Idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135 specifiche tecniche

Questa potente idropulitrice ha tutto ciò che ti serve per affrontare ogni sfida di pulizia. Con 1900 watt di potenza e una pressione massima di 135 bar, rimuove senza fatica lo sporco da qualsiasi superficie. E grazie alla portata d’acqua di 410 l/h, puoi pulire aree estese in pochissimo tempo.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Ecco le specifiche tecniche complete dell’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135:

Caratteristica Dettagli Potenza 1900 watt Pressione max 135 bar Portata max 410 l/h Ugelli inclusi 2 (rotante e ad alta pressione) Tubo flessibile 7 metri Cavo elettrico 5 metri Peso 7,9 kg Extra Filtro acqua integrato, sistema di autospegnimento

Gli accessori inclusi rendono questa idropulitrice ancora più versatile. I 2 ugelli (rotante e ad alta pressione) ti permettono di adattare il getto d’acqua ad ogni tipo di sporco e superficie. Il tubo flessibile da 7 metri ti dà grande libertà di movimento, mentre il cavo elettrico da 5 metri ti consente di raggiungere comodamente ogni angolo.

Non lasciare che questa offerta ti sfugga. A soli 144,99€, l’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135 è un investimento intelligente per la cura di casa tua. Che tu debba pulire l’auto, il giardino, la facciata o i pavimenti esterni, con questa idropulitrice avrai risultati impeccabili in un attimo. Approfitta dello sconto del 35%, clicca sul link e completa l’acquisto: un mondo di pulizia profonda ti aspetta. Prenota la tua ora, prima che l’offerta finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.