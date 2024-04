Logitech Signature M650 wireless, prezzo dimezzato per il più comodo dei mouse!

Chi dice che tutti i mouse siano uguali, che uno vale l’altro si sbaglia di grosso! Basta mettere le mani, anzi la mano, su un prodotto da cestone da 10 euro e poi su uno di marca, per capire istantaneamente la differenza. Questo è l’effetto che fa il mouse wireless Logitech Signature M650 L, uno dei mouse più riconoscibili, iconici e ovviamente venduti dell’azienda svizzera. Un vero concentrato di tecnologia e ergonomia che oggi Amazon propone con un maxi sconto esagerato MENO 52% che dimezza (e un po’ di più!) il prezzo di listino! Da 54 euro possiamo pagare Logitech Signature M650 L 26 euro! Questo è il momento giusto di cambiare il vostro vecchio mouse da cestone e prenderne uno nuovo, Premium, al prezzo più basso di sempre!

Comodo e preciso!

L’ergonomia è il punto forte di Logitech Signature M650 L: la forma anatomica del mouse si adatta naturalmente alla mano, riducendo l’affaticamento e fornendo un sostegno ottimale per il polso. Cosa non banale visto che molti mouse, anche quelli molto costosi, fanno passare questo aspetto decisamente in secondo piano. A rendere ancor più tangibile questa attenzione alla comodità e all’ergonomia di chi lo usa, Logitech Signature M650 L è disponibile in due versioni, “standard” e “piccola”, per essere come un guanto che si adatta perfettamente a tutte le mani.

Forma e (tanta) sostanza per Logitech Signature M650 L: troviamo molte funzionalità personalizzabili per adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti. Inoltre, il sensore ottico di precisione offre un tracciamento preciso su una varietà di superfici, garantendo una risposta fluida e reattiva. Non possiamo poi dimenticare lo scorrimento intelligente della rotellina SmartWheel.

Logitech Signature M650 L è anche molto silenzioso, oltre ad essere estremamente preciso su tutte le superfici: il rumore dei clic è ridotto del 90% grazie alla tecnologia Logitech SilentTouch.

Da ultimo valori extra per la batteria: fino a due anni con una sola batteria AA inclusa nel mouse!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.