Logitech Wave Keys e Lift: Bundle a tutta ergonomia col maxi sconto Amazon MENO 50 euro!

Logitech Wave Keys e Lift sono due dispositivi particolari, un mouse e tastiera dal design e dalle forme originali, linee peculiari che servono solo per dare massima ergonomia e comodità a chi le utilizza. Il tutto ovviamente senza mettere in secondo piano la solita, alta qualità Logitech. Linee curve, tasti disassati e presa extra comoda, queste in breve le caratteristiche di questa combo mouse e tastiera. E il prezzo? Esageratamente scontato: MENO 29%, per un risparmio di 5o euro sul prezzo di listino, ovvero 117 euro invece che 177 euro! Se avete bisogno di strumenti di lavoro particolarmente ergonomici, comodi e di alta qualità la combo Logitech Wave Keys e Lift è quella che fa per voi! I vostri polsi vi ringrazieranno!

Ergonomia e comodità ai massimi livelli

Partiamo dalla tastiera Logitech Wave Keys: il design curvo e iper compatto, con i tasti posizionati in una ideale linea concava rispetto al lato lungo della stessa, mantiene le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione di scrittura naturale che non affatica nemmeno durante lunghe ore di lavoro. In tal senso il supporto per i polsi imbottito con memory foam è la classica ciliegina sulla torta, davvero Logitech Wave Keys è estremamente comoda, scriverci è un vero piacere. Inoltre utilizzando l’app Logi Options+, è possibile impostare scorciatoie e tasti rapidi per rendere il tutto ancor più immediato.

Anche il mouse ha caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Senza dimenticare ovviamente un design unico e peculiare. Lift è un mouse verticale, ovvero lo si impugna con tutta a mano, la presa è estremamente comoda, l’impugnatura si traduce in un comodo appoggio per il pollice, a tutto vantaggio di confort con zero affaticamento. Possiamo parlare di impugnatura a “stretta di mano”, con angolatura di 57°. Raramente un mouse è stato così comodo, e ovviamente è anche super preciso, con un sensore ottico di grande qualità che non perde un clic!

Polsi e avambraccio vi ringrazieranno, lavorerete per ore senza fatica, davvero una combo spettacolare!

Logitech Wave Keys e Lift: MENO 29%, per un risparmio di 5o euro sul prezzo di listino, ovvero 117 euro invece che 177 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.