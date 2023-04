Logitech Zone Vibe 100 Cuffie eliminazione rumore ad un prezzo incredibile

Se state cercando delle cuffie Bluetooth col microfono a cancellazione del rumore ad un prezzo stracciato le Logitech Zone Vibe 100 sono esattamente quello che state cercando.

Vendute e spedite da Amazon, con un’offerta da non perdere, 75,99 euro, un bel – 41% sul prezzo base di partenza. Non male, vero?

Sia che siate viaggiatori sempre in aereo, gamer appassionati o semplicemente non volete che in ufficio qualcuno disturbi le vostre call queste cuffie fanno proprio al caso vostro.

Belle, funzionali e comode

Oltre ad essere di bell’aspetto queste cuffie Logitech Zone Vibe 100 sono anche molto comode, grazie ad un peso, 180 grammi, ben distribuito che non si fa per nulla sentire e non affatica.

Sono di tipo over ear, i padiglioni sono realizzati con un materiale di tessuto leggero riempito in memory foam. Facile quindi capire come l’ergonomia sia stata particolarmente curata da parte di Logitech. Anche l’archetto che sostiene i due padiglioni è piuttosto leggero, nel complesso proprio un bel lavoro in termini di design ed esperienza d’uso.

Potrebbero quindi essere “solo” delle ottime cuffie da lavoro per un uso prolungato, e invece si comportano bene anche in altri campi. Sono delle vere e proprie cuffie tutto fare vendute ad un prezzo BEST BUY irrinunciabile.

Il Bluetooth, versione 5.2, è di tipo multipoint a 2 dispositivi, ovvero se state utilizzando il PC per lavorare e arriva una chiamata al telefono potete switchare tra i due dispositivi in modo rapidissimo con un click senza dover armeggiare tra le impostazioni dei dispositivi stessi.

La musica suona decisamente bene, i bassi si fanno sentire, mentre gli alti sono ben definiti e piacevoli. Pur non essendo cuffie prettamente da ascolto musicale si difendono con grande efficacia.

La cancellazione del rumore è uno dei punti di forza di queste Logitech Zone Vibe 100. I microfoni annullano i rumori, soprattutto quelli di fondo continui, con grande efficacia e naturalezza facendovi lavorare (o divertire) senza troppe distrazioni.

Logitech Zone Vibe 100 sono a questo prezzo un INSTABUY senza se e senza ma. Vendute e spedite da Amazon con un clamoroso – 41%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.